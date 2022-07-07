Чоловік перейшов на бік ворога у селищі Ізюмського району.

У Харківській області колишнього правоохоронця, який отримав посаду керівника псевдовідділу поліції в окупованому населеному, підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Про підозру йому повідомили заочно.

“За даними слідства, експравоохоронець перейшов на бік ворога в тимчасово окупованому смт Боровій Ізюмського району. Підозрюваний, виконуючи завдання військових РФ, почав схиляти своїх колишніх колег до співпраці з ними”, – йдеться у повідомленні.

Також він мав гарантувати російській армії безпечне перебування в окупованому населеному пункті. На вдячність окупанти призначили чоловіка керівником так званого “Борівського відділу народної міліції”.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Харкова, який проводив розвідувальну діяльність на користь РФ.