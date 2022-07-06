В Брюсселі у штаб-квартирі НАТО відкрилась виставка про напад Росію на Україну

Сьогодні, 6 липня, у штаб-квартирі НАТО відкрили виставку Russian War Crimes House.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Відтепер кожна делегація НАТО на свої власні очі може побачити беззаперечні докази воєнних злочинів російської федерації в Україні, в тому числі скоєних на території Запорізької області”, - написав Федоров.

Він зазначив, що подякував НАТО за надану високоточну новітню зброю, передусім за реактивні системи залпового вогню Himars.

Іван Федоров висловив сподівання, що незабаром Russian War Crimes House відкриється у кожному парламенті кожної демократичної держави.

Нагадамо, у штаб-квартирі Світового банку у Вашингтоні відкрилась виставка «Мистецтво справлятися з війною» з роботами українських фотографів, створених від початку повномасштабного вторгнення.