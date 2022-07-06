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У центрі Мелітополя росіяни встановлюють пам'ятник Кірову

Кіров був близьким другом і поплічником Сталіна.

У центрі Мелітополя росіяни встановлюють пам'ятник Кірову
Фото: РІА-Мелітополь

На перехресті проспекту Хмельницького та вул. Героїв України в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни встановлюють пам'ятник Кірову. Його ім'я до декомунізації носила центральна вулиця Мелітополя.

Про це повідомило видання Ріа-Мелітополь.

Російські фашисти продовжують спотворювати місто і повертати його в криваве минуле. Вони всюди розвісили червоні прапори та встановлюють пам'ятники радянським вождям”, - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що окупаційна влада займається ідеологічною роботою замість вирішення численних міських проблем. Зокрема, навіть навколо нового постаменту узбіччя заросли бур'яном.

Нагадаємо, війська окупантів вирішили встановити пам'ятник Леніну в Новій Каховці на Херсонщині. Раніше вони встановили пам'ятник Леніну в Генічеську.

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