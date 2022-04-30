Війська окупантів вирішили встановити пам'ятник Леніну в Новій Каховці на Херсонщині.
Про це повідомляє Суспільне Херсон.
Місцеві жителі помітили, що в тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни встановлюють пам'ятник Леніну на центральній площі міста. Кількаметровий пам'ятник вождю СРСР доправили туди на вантажівці.
Нагадаємо, що в окупованому російськими військами місті Генічеськ встановили памʼятник Володимиру Леніну.
В Україні встановлення памʼятників радянським діячам підпадає під декомунізацію. Усі памʼятники Леніну, що були в країні, знесли після 2014 року (крім окупованого Росією Криму та ОРДЛО, які не контролювалися владою України).