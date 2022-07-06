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Щодня в Харкові та області госпіталізують від 2-3 до 10 поранених від обстрілів, - ОВА

Більшість пацієнтів, які потрапили в лікарні, перебували на відкритій місцевості.

Щодня в Харкові та області госпіталізують від 2-3 до 10 поранених від обстрілів, - ОВА
Фото: Харківська обласна прокуратура у Telegram

За даними медиків Харківщини, щодня в Харкові та області госпіталізують від 2-3 до 10 поранених внаслідок бойових дій.

Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

У більшості потерпілих - неважкі поранення: пошкодження кінцівок і м’яких тканин. Рідше трапляються травми органів грудної та черевної порожнини, політравми. 

Медики закликали жителів Харківщини не ігнорувати попередження про повітряну тривогу і вчасно шукати укриття. Стверджують - більшість пацієнтів, які потрапили в медзаклади з травмами, перебували на відкритій місцевості під час обстрілів.

Нагадаємо, минулої доби російські окупаційні війська атакували Харків ракетами, били із систем залпового вогню та мінометів по населених пунктах області.

А нині загарбники обстріляли будівлю університету у Харкові. Внаслідок обстрілу загинув сторож.

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