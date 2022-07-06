Кулеба та Блінкен обговорили прискорення поставок важкого озброєння в Україну

Міністр МЗС також подякував США за військову допомогу.

Голова МЗС Дмитро Кулеба та держсекретар США Блінкен скоординували кроки для прискорення поставок важкого озброєння з боку США та інших партнерів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що розмова з Блінкеним відбулась напередодні міністерської зустрічі G20.

На ній, як підкреслив Кулеба, сторони домовились привернути увагу до російської агресії та не дати Росії поширювати брехню.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів обмежити Росії доступ до морських перевезень.

Нагадаємо, Україна в сьомому санкційному пакеті Євросоюзу хоче бачити повне відключення російських банків від SWIFT і блокування можливостей Росії розпоряджатися золотовалютними резервами.