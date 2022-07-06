6 липня ще шестеро міністрів уряду Великобританії пішли у відставку, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Independent.
Причина звільнення - проблеми всередині уряду.
Чиновники оприлюднили спільний лист, у якому зазначили, що "уряд не може функціонувати, враховуючи проблеми, які стали відомі, і те, як вони були вирішені".
Серед міністрів, що звільнилися:
- міністр ЗМІ, інформації та цифрової інфраструктури Джулія Лопес;
- міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох;
- міністр у департаменті освіти Алекс Бургарт;
- міністр промисловості Лі Роулі;
- міністр у департаменті житлового будівництва Ніл О'брайан;
- міністр праці та пенсій Мімз Девіс.
Мімз Девіс підкреслила, що правлячій партії Британії (консерваторам) "потрібно почати все з чистого аркуша".
Загальна кількість міністрів, які подали у відставку, сягнула 12.
Нагадаємо, у Великобританії призначили нових міністрів фінансів та охорони здоров’я. Премʼєр-міністр Борис Джонсон нині заявив, що його уряд не йтиме у відставку через масові звільнення міністрів, зокрема й ключових.