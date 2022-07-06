Вони опублікували спільний лист, в якому йдеться, що "уряд не може функціонувати, враховуючи проблеми, які стали відомі, і те, як вони були вирішені".

6 липня ще шестеро міністрів уряду Великобританії пішли у відставку, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Independent.

Причина звільнення - проблеми всередині уряду.

Чиновники оприлюднили спільний лист, у якому зазначили, що "уряд не може функціонувати, враховуючи проблеми, які стали відомі, і те, як вони були вирішені".

Серед міністрів, що звільнилися:

міністр ЗМІ, інформації та цифрової інфраструктури Джулія Лопес;

міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох;

міністр у департаменті освіти Алекс Бургарт;

міністр промисловості Лі Роулі;

міністр у департаменті житлового будівництва Ніл О'брайан;

міністр праці та пенсій Мімз Девіс.

Мімз Девіс підкреслила, що правлячій партії Британії (консерваторам) "потрібно почати все з чистого аркуша".

Загальна кількість міністрів, які подали у відставку, сягнула 12.

Нагадаємо, у Великобританії призначили нових міністрів фінансів та охорони здоров’я. Премʼєр-міністр Борис Джонсон нині заявив, що його уряд не йтиме у відставку через масові звільнення міністрів, зокрема й ключових.