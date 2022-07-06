Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Росія завдала удару по Хмельниччині, - Симчишин (оновлено)
Росія завдала удару по Хмельниччині, - Симчишин (оновлено)
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
ГоловнаСвіт

​Росіяни обстріляли Херсонщину з "градів", є загиблий і поранений

Снаряди влучили в будинки місцевих жителів, склади агропідприємства, понівечили техніку.

​Росіяни обстріляли Херсонщину з "градів", є загиблий і поранений
Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Поліція збирає докази воєнних злочинів російської армії після ракетних обстрілів сіл Заградівка та Мала Шестірня на Херсонщині, де окупанти завдали прицільні ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Снаряди влучили в будинки місцевих жителів, склади агропідприємства, понівечили техніку.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

На світанку з реактивної системи залпового вогню "Град" російська армія завдала удари по селу Заградівка. Внаслідок обстрілу одна людина загинула на місці, одна травмована. Пошкоджені та зруйновані будинки мирних мешканців.

Від ракетних обстрілів постраждало також село Мала Шестірня. Там окупанти зруйнували склад агропідприємства та будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу на території складу значних пошкоджень зазнали споруди та техніка.

Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати Херсонську та сусідні області. Через бойові дії – пожежі на полях із пшеницею, також є загоряння лісів та лісосмуг, поранена худоба, знищені будинки мирних жителів. Тривожною залишається ситуація в Бериславському, Каховському та частині Херсонського районів. Напружена ситуація й у самому Херсоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також