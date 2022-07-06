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У Держдепі сподіваються, що члени G20 чітко висловляться проти російської агресії

Група двадцяти є важливим форумом для обговорення війни в Україні.

У Держдепі сподіваються, що члени G20 чітко висловляться проти російської агресії
Фото: dip.org.ua

США очікують, що країни Великої двадцятки чітко висловляться проти російської агресії і консолідують свої зусилля для посилення тиску на Росію і підтримку України.

Про це напередодні міністерської зустрічі G20 в Індонезії заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, пише Укрінформ.

“Я думаю, ви почуєте, що країни-члени G20 висловляться дуже чітко проти того, що ми побачили з боку Росії”, – сказав він.

Прайс зазначив, що Група двадцяти є важливим форумом для обговорення питань, що “опинилися в центрі уваги саме через російську жорстоку війну проти України”. 

“Ми вважаємо, що ми маємо надалі залучати наших союзників і партнерів, це одна з незамінних складових, коли йдеться про демонстрацію єдності, яку міжнародна спільнота показала в протистоянні РФ”, – зазначив речник Держдепу.

Він додав, що хоча російські сили впродовж останнього часу взяли під контроль частину української території, їм це вдалося великою ціною.

“Що ми знаємо, це те, що Росія зазнала стратегічної поразки, коли вона почала (наступ – ред.) 24 лютого”, – зауважив Прайс.

“Отже, навіть якщо ці тяжкі бої на Донбасі продовжуються, наразі чітко зрозуміло, що це було і буде стратегічним провалом Кремля, враховуючи його нинішню позицію”, – додав він.

Цього тижня на Балі відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств Групи двадцяти. Очікується, що учасники форуму обговорюватимуть способи реагування на виклики, пов’язані з війною РФ в Україні, зокрема у контексті продовольчої безпеки.

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