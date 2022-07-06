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У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв

Загроза з моря залишається, прибережна смуга продовжує виконувати функції лінії оборони та зони небезпеки.

У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
Фото: EPA/UPG

У корабельному угрупованні флоту ворога зменшено кількість ракетних носіїв. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“В корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв – 3 надводних, 2 підводних та 1 ВДК”, – йдеться у повідомленні. 

Загальне спорядження окупантів складається з 32 крилатих ракет.

В ОК підкреслили, що загроза з моря залишається, прибережна смуга продовжує виконувати функції лінії оборони та зони небезпеки, з огляду на міни, що дрейфують та заходи протидесантної оборони.

“Не маючи успіху у спекуляціях на темі всесвітнього голоду в обмін на послаблення світових санкції, рашисти намагаються атакувати портову інфраструктуру – елеватори, сховища та склади – під виглядом знищення скупчення військової техніки, а ворожа пропаганда розганяє зраду про провокації з застосуванням отруйних речовин”, – додали військові.

Нагадаємо, до Севастополя повернулися обидві плавучі майстерні Чорноморського флоту Росії.

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