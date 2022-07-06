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В Гостомелі проведуть безкоштовну стерилізацію безпритульних тварин

Також безпритульних тварин можна буде вакцинувати.

В Гостомелі проведуть безкоштовну стерилізацію безпритульних тварин

Два дні, 14 та 15 липня, у Гостомельському притулку відбудеться безкоштовна стерилізація та вакцинація безпритульних тварин. 

Про це повідомили на сторінці “Новини Гостомеля” у Facebook. 

“Знаете, де проживають нестерилізовані котики та песики у Бучі, Ірпені, Гостомелі? Але не маєте змоги привезти до притулку? Не проблема! У нас є великий бус, ми заберемо та привеземо тваринок. Вам треба лише подзвонити нам та вказати адресу знаходження хвостиків”, - повідомили організатори.

Записати тварин на вакцинацію та стерилізацію можна за номером: (050) 597 89 31 (Марія).

Організатори нагадали, що стерилізація проводиться з п’яти місяців, я тварину необхідно до неї підготувати: 

  • Не годувати за 4 години до операції.
  • Котів/кішок приносити ТІЛЬКИ у переносках.
  • Собаки обов'язково повинні мати намордник та бути на повідку.

Також після операції потрібно почекати годину, оскільки тварині може стати зле в дорозі. Кормити та давати воду можна одразу після операції.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив порядок контролю за кількістю безпритульних тварин.

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