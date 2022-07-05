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Укрзалізниця додає вагони до евакуаційного поїзда з Покровська

Бажаючих евакуюватись з Донбасу стає більше.

Укрзалізниця додає вагони до евакуаційного поїзда з Покровська
Фото: sannews.com.ua

Укрзалізниця додасть вагони до евакуаційного поїзда з Покровська на Донеччині. Це пов’язано з інтенсифікацією бойових дій на Донеччині і зростанням потоку пасажирів. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

Укрзалізниця нагадала, що продовжує здійснювати в тому числі евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ-Дніпро-Львів. Посадка для пасажирів із зони проведення бойових дій є безкоштовною, вони мають можливість безпосередньо на борту зареєструватись у програмі на тимчасове поселення та на отримання матеріальної допомоги для ВПО

Тільки за червень на вокзалах було виплачено 10,9 млн гривень для 4,7 тис. пасажирів евакуаційних потягів із Запоріжжя та Покровська. 

Як раніше повідомлялось, вчасно евакуювати всіх, хто хотів виїхати з Лисичанська у Луганській області, не вдалось. 

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