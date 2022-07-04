Всіх бажаючих виїхати з Лисичанська евакуювати не вдалось, - Валерій Шибіко

Під час бойових дій безпечного способу залишити Лисичанськ немає.

Вчасно евакуювати всіх, хто хотів виїхати з Лисичанська у Луганській області, не вдалось.

Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода голова Лисичанської ВЦА Валерій Шибіко.

“Як би ми не хотіли усіх вивезти, але потік дуже збільшився у останні дні, і також збільшилися обстріли. Тих, кого могли, ми вивезли, але я думаю, що ми не змогли добратися до якихось районів у глибині Лисичанська”, – розповів він.

За словами голови ВЦА, частина людей, які залишаються у місті, справді чекали приходу армії РФ. Це люди старшого віку, які ще пам’ятають Радянський союз, вони його чекають і дочекалися.

“Вони вважають, що до них зараз прийшов Радянський союз», – розповів він.

Як раніше повідомлялось, окупанти закріпилися в Лисичанську. Також їм вдалось форсувати Сіверський Донець, щоб на пʼятий місяць повномасштабного вторгнення захопити Білогорівку. Крім цього, вони окупували Золотарівку.