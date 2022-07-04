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Окупанти здають іноземним розвідникам дані про дислокацію російських підрозділів, - розвідка

На рахунках одного з росполковників виявили чималу суму коштів.

Окупанти здають іноземним розвідникам дані про дислокацію російських підрозділів, - розвідка
Фото: Facebook Facebook Командування ДШВ ЗСУ

Російські загарбники здають іноземним розвідникам дані про свої ж підрозділи.

Про це йдеться в перехопленій розмові рашистів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант поскаржився своїй дівчині, що не минає і дня, щоб по їхніх солдатах не було "прильотів".

Росіянка повідомила, що в окупаційній армії є зрадники, які передають дані "ворогам" Росії.

"31 бригаду здали. Не всю, а якусь роту. 76 людей привезли нещодавно. Здав всій же. Полковник Матьковський. Я потім спілкувалась з ФСБешником самарським, мій знайомий. Він каже, так. Все це правда. У нього на рахунку 17 мільйонів знайшли", - розповіла дівчина окупанта.

Вона додала, що "смердюче" США зараз "страждає", і в цій країні зараз "голод, холод".

Нагадаємо, за даними української розвідки, оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати техніку окупантів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 4 липня окупанти втратили на війні вже 36200 живої сили.

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