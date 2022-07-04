УЗ відновила рух потягів на дільниці Полтава - Миргород

Укрзалізниця відновила рух потягів на дільниці Полтава — Миргород.
Про це повідомили в пресслужбі національного перевізника.
В УЗ оприлюднили графік руху потягів:
- поїзд №722 Київ — Харків наразі прямує із затримкою 4 год 13 хв.
- поїзд №725 Харків — Київ — орієнтовний час затримки 4 год 40 хв.
- поїзд №22 Львів — Харків — орієнтовний час затримки 5 год
- поїзд №150 Чернівці — Полтава — орієнтовний час затримки 6 год.
Нагадаємо, нещодавно в Польщі затрималися декілька українських потягів через пошкодження контактної мережі на польській залізниці.
Укрзалізниця пообіцяла цьогоріч не підіймати тарифи на пасажирські перевезення.