УЗ відновила рух потягів на дільниці Полтава - Миргород

Затримка поїздів коливається від 4 до 6 годин.

Укрзалізниця відновила рух потягів на дільниці Полтава — Миргород.

Про це повідомили в пресслужбі національного перевізника.

В УЗ оприлюднили графік руху потягів:

поїзд №722 Київ — Харків наразі прямує із затримкою 4 год 13 хв.

поїзд №725 Харків — Київ — орієнтовний час затримки 4 год 40 хв.

поїзд №22 Львів — Харків — орієнтовний час затримки 5 год

поїзд №150 Чернівці — Полтава — орієнтовний час затримки 6 год.

Нагадаємо, нещодавно в Польщі затрималися декілька українських потягів через пошкодження контактної мережі на польській залізниці.

Укрзалізниця пообіцяла цьогоріч не підіймати тарифи на пасажирські перевезення.