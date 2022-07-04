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УЗ відновила рух потягів на дільниці Полтава - Миргород

Затримка поїздів коливається від 4 до 6 годин.

УЗ відновила рух потягів на дільниці Полтава - Миргород
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця відновила рух потягів на дільниці Полтава — Миргород.

Про це повідомили в пресслужбі національного перевізника.

В УЗ оприлюднили графік руху потягів:

  • поїзд №722 Київ — Харків наразі прямує із затримкою 4 год 13 хв.  
  • поїзд №725 Харків — Київ —  орієнтовний час затримки 4 год 40 хв.
  • поїзд №22 Львів — Харків —  орієнтовний час затримки 5 год
  • поїзд №150 Чернівці — Полтава — орієнтовний час затримки 6 год.

Нагадаємо, нещодавно в Польщі затрималися декілька українських потягів через пошкодження контактної мережі на польській залізниці.

Укрзалізниця пообіцяла цьогоріч не підіймати тарифи на пасажирські перевезення.

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