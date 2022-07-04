СБУ ліквідувала потужний канал незаконної легалізації росіян

Організоване угруповання займалось протиправною легалізацією іноземців в нашій державі. Крім громадян Росії, які втекли з РФ в Україну, його клієнтами були громадяни країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії.

Про це повідомляє українська спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

За даними СБУ, нелегалів могли використовувати спецслужби РФ для проведення підривної діяльності в ході повномасштабної агресії проти України.

Незаконну діяльність організував посадовець Державної міграційної служби у Києві та області. Його разом зі спільником затримано у столиці.

Фото: СБУ

Фото: СБУ незаконна міграція, затримання

"Іноземцям "гарантували" видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення біженців і навіть працевлаштування у Києві та у Львові у сервісах швидкої доставки", - повідомляють у спецслужбі.

Вартість послуг становила від 10 до 15 тис. доларів з людини.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями КК України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Розслідування триває.

Нагадаємо, СБУ знешкодила російську агентуру.

Раніше у Києві знешкодили "розконсервовану" агентурну групу ГРУ.