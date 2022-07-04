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СБУ знешкодила російську агентуру

Члени мережі російських спецслужб розвідували позиції ЗСУ на півдні України.

СБУ знешкодила російську агентуру
Ілюстативне фото
Фото: Пресслужба Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях

У ході спецоперації на Миколаївщині затримано трьох глибоко законспірованих ворожих агентів. Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокацію стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Про це повідомляє СБУ на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Агентурна мережа була сформована представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності", - повідомляють в українській спецслужбі.

Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів у якості інформаторів. Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами.

Під час обшуків за місцями перебування російських агентів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами незаконних дій.

Затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, днями у Києві знешкодили "розконсервовану" агентурну групу ГРУ.

Також СБУ затримала інформатора РФ, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні.

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