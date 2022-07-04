Відновлюється пряме автомобільне сполучення Чернігова з Києвом, - Чаус

Маршрут працюватиме шість днів на тиждень з 5-ї ранку до 21-ї вечора.

Сьогодні після першої години дня буде відкрито автомобільний рух шляхом через Десну поблизу Чернігова.

Про це вранці повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram.

Таким чином буде відновлено пряме сполучення Чернігова з Києвом, а також із громадами, розташованими на лівому березі Десни, які тривалий час залишалися відрізаними від обласного центру після того, як російські війська розбомбили автомобільний міст.

Відновлений автомобільний маршрут працюватиме щоденно з 5-ї ранку до 21-ї вечора. Він обслуговуватиме лише транспортні засоби вагою до 10 тонн.

Планується, що раз на тиждень міст закриватиметься на регламентні роботи.

"Про це будемо заздалегідь повідомляти, щоб мешканці Чернігівщини і гості нашого міста планували логістику", - інформує голова ОДА.

Також голова ОВА закликав не фотографувати маршрут та не обговорювати особливості його роботи у соціальних мережах.

"Чим більше навколо нього буде тиші, тим довше він проіснує", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 березня російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну, що сполучав місто з Києвом.

Раніше повідомлялось, що дорожники відремонтували пошкоджений міст між Черніговом та Києвом.