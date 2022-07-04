Після захоплення Лисичанська окупанти сконцентруються на Донеччині, – Міноборони Британії

Після захоплення Лисичанська в Луганській області російські військові, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області, що залишалося під контролем України. Тепер увага Росії майже напевно перейде на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 July 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qH7DudnPCh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 4, 2022

У зведенні також йдеться про те, що вторгнення Росії продовжує мати руйнівний вплив на сільськогосподарський сектор України. Війна призвела до серйозних збоїв у ланцюжках постачання насіння та добрив, від яких залежать українські фермери.

Російська блокада Одеси продовжує серйозно обмежувати експорт зерна з України. Через це експорт сільськогосподарської продукції України у 2022 році навряд чи становитиме понад 35% від загального обсягу 2021 року.

Після відступу від Зміїного острова Росія помилково заявила, що "м'яч тепер на боці України" щодо покращення експорту зерна. Насправді саме втручання Росії в сільськогосподарський сектор України продовжує посилювати глобальну продовольчу кризу у світі.

Нагадаємо, учора після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України покинули місто.

За даними Генштабу ЗСУ, наразі ворог закріпився в Лисичанську і Білогорівці. На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.