У 2023 році Велика Британія проведе конференцію з відновлення України, – Reuters

У Лондоні буде створено відповідний офіс.

Наступного року Велика Британія проведе конференцію з питань відновлення України після російського вторгнення.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії, пише Reuters.

“Ми очолювали підтримку України під час війни й продовжуватимемо підтримувати план українського уряду з відновлення й розвитку”, – сказала глава МЗС Ліз Трасс.

Вона зауважила, що “відновлення України після агресивної російської війни стане символом переважання сили демократії над автократією. Це покаже Путіну, що його спроби знищити Україну призвели лише до створення сильнішої, процвітаючої та згуртованої нації”.

Наразі Велика Британія працює з Україною та іншими державами над проведенням конференції наступного року, у Лондоні буде створено відповідний офіс.

Країна вже погодилася надати Україні кредитні гарантії на суму 1,5 млрд доларів і понад 100 млн фунтів стерлінгів (120 млн доларів) допомоги.

Нагадаємо, Україна отримала кредит на суму 446,8 млн євро у рамках проєкту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”. У межах фінансування гарантія Великої Британії становить 424,6 млн євро.