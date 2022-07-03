Головне за день. Неділя, 3 липня

Відхід від Лисичанська, Слов’янськ під обстрілами, потоплена "Акула", День ВМС та Bushmaster від Австралії. Яким запам’ятається 130-й день повномасштабної війни.

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України покинули місто.

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", - повідомили в командуванні.

У Генштабі наголосили, що боротьба продовжується, але для успіху "недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси".

"Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки. Ми повернемося і неодмінно переможемо!" – підкреслюється в повідомленні.

На Краматорському напрямку російські окупанти форсували річку Сіверський Донець. Також вони намагаються захопити Білогорівку, біля неї та Григорівки було зафіксовано артилерійські обстріли.

За інформацією українського командування, захисники змогли відбити декілька ворожих штурмів - у напрямку Пасіка – Долина (Слов'янський напрям) та Ниркове – Берестове (Бахмутський).

Детальніше про ситуацію на інших напрямках станом на 18.00 3 липня – в нашій новині.

У День Військово-Морських сил Збройних Сил України президент Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, ордени "Золота Зірка", а також інші державні нагороди, яких удостоєні українські захисники.

Президент наголосив, що Україна пишається кожним військовим ВМС, адже із самого початку російської агресії вони дають гідну відсіч ворогу та завдають йому відчутних втрат.

"Вони змусили ворожий флот залишити прибережну морську зону й відмовитися від артилерійських обстрілів узбережжя. Крейсер "Москва", інші російські кораблі та десантні катери відчули силу нашої сучасної ракетної зброї", – констатував Зеленський.

У неділю російські окупанти обстріляли Слов'янськ, в місті почалося 15 пожеж, є вбиті і поранені.

"Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість убитих і поранених", - повідомив голова військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях. Місто було обстріляне з реактивних систем залпового вогню.

Пізніше голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що серед шести загиблих у Слов’янську була сім’я з 12-річною дитиною.

У Харківському районі окупанти обстріляли села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад. Внаслідок обстрілів загинули люди.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, три людини загинули, одна жінка отримала поранення.

"Просимо жителів Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги. Без потреби не виходьте на вулиці!" - наголосив Синєгубов.

По Краматорську росіяни знову вдарили з РСЗВ "Смерч". Жителі міста повідомляли про сильні вибухи.

"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ «смерч» по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню", - йдеться у повідомленні мера Краматорська Олександра Гончаренка.

У Запорізькій області підірвали залізничний міст, яким окупанти перевозили зброю.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ додали, що вибух трапився, ймовірно, в окупованому селі Любимівка.

За інформацією Штабу оборони Запорізького краю, через міст також переганяли на фронт вагони з військовою технікою.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ключовий акцент уряд зараз робить на програмі "єРобота", на підтримці малого і середнього бізнесу через грантові програми.

Про це Шмигаль розповів в інтерв'ю LB.ua.

Це мікробізнес, коли дають 150 або 250 тисяч гривень на створення одного або двох робочих місць. Це переробна галузь, де різноманітні переробні підприємства уряд підтримуватиме у вигляді безповоротних грантів. Це сільськогосподарська сфера – сади, теплиці, ягідництво. Це також ІТ-сфера.

"Ми запускаємо це через портал "Дія", для того, щоб було критично просто і легко реєструватись, отримувати гранти, починати створювати бізнес, створювати робочі місця. Тобто це і є ті речі, які сьогодні держава може допомагати робити", - додав Шмигаль. Детальніше – в нашій новині та в інтерв’ю, де дуже багато цікавого.

Влада Маріуполя отримала підтвердження про підірваний на міні десантний катер чорноморського флоту РФ Д-106.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб", - написав в Телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти перекрили виїзд із тимчасово захопленого Мелітополя після того, як ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз, розташовану на аеродромі міста.

"Окупанти намагаються бодай щось врятувати, якісь вцілілі машини - над містом кружляє авіація, вертольоти. Рашисти цього не очікували, тому вони повністю перекрили місто для виїзду, зараз виїхати неможливо. Навіть машини з продуктами харчування вони не випускають і не впускають. Цивільне населення не постраждало, ніхто не звертався, бо було чітко відпрацьовано по військовій базі", - повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав зруйновані російськими окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь у Київській області.

"Це перша поїздка Ентоні Албаніза до України. Він був вражений від побаченого: зруйновані цивільні будинки, сліди від мін, знищений аеропорт "Антонова"", - написав у телеграмі голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі заявив, що Австралія збільшить військову допомогу Україні. Вона надасть додаткові 14 БТРів, 20 бронеавтомобілів Bushmaster, військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку.

Албенізі підкреслив, що Австралія готова долучитися до міжнародних розслідувань злочинів Росії проти України, а також запровадити додаткові фінансові санкції та заборони на подорожі для ще 16 російських посадовців і олігархів.

"Ми заборонимо імпорт російського золота, щоб зменшити можливості Росії фінансувати цю війну", – пообіцяв австралійський прем'єр.

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