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Окупанти перекрили виїзд із Мелітополя після удару ЗСУ по військовій базі

На території військової бази тривають вибухи.

Окупанти перекрили виїзд із Мелітополя після удару ЗСУ по військовій базі
Фото: Пресслужба міськради Мелітополя

Окупанти перекрили виїзд із тимчасово захопленого Мелітополя після того, як ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз, розташовану на аеродромі міста.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Окупанти намагаються бодай щось врятувати, якісь вцілілі машини - над містом кружляє авіація, вертольоти. Рашисти цього не очікували, тому вони повністю перекрили місто для виїзду, зараз виїхати неможливо. Навіть машини з продуктами харчування вони не випускають і не впускають. Цивільне населення не постраждало, ніхто не звертався, бо було чітко відпрацьовано по військовій базі", - сказав він.

Федоров зазначив, що ЗСУ завдали удару по базі транспортної авіації, яку окупанти захопили 25 лютого.

"На цій базі вони зберігали та логістику налагоджувати (боєприпаси, важке озброєння) для того, щоб постачати, як на Херсонський, так і на Донецький і Запорізький напрямок. Зараз є густий клуб диму над Мелітополем. Ситуація ще не заспокоїлася, все детонує і продовжує вибухати на території військової бази", - розповів Федоров.

Мер нагадав, що ще кілька місяців тому ворожа армія навмисно сформувала на території міста чотири військові бази, щоб можна було прикритися цивільними жителями.

Нагадаємо, що українські захисники в ніч на неділю знищили в окупованому Мелітополі одну з чотирьох військових баз російських загарбників.

Також загарбники вдаються до погроз, щоб змусити мешканців Мелітополя брати російські паспорти. 

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