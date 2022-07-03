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Андрющенко підтвердив, що росіяни втратили катер під Маріуполем

Троє моряків окупантів загинули.

Андрющенко підтвердив, що росіяни втратили катер під Маріуполем
Фото: EPA/UPG

Влада Маріуполя отримала підтвердження про підірваний на міні десантний катер чорноморського флоту РФ Д-106.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав в Телеграмі.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб", - написав Андрющенко.

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв, що під Маріуполем вибухнув російський десантний катер проєкту 1176 «Акула» чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, що Російська Федерація втратила на війні в Україні 35 970 військових.

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