Окупанти вдаються до погроз, щоб змусити мешканців Мелітополя брати російські паспорти

Оскільки за два тижні бажаючих брати паспорти ворожої україни в Мелітополі виявилось не багато, окупанти почали діяти примусом і обманом.

Про це повідомив у ефірі національного телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він розповів, що росіяни погрожують місцевим пенсіонерам, що українські пенсії ті отримувати не будуть. Тому їм нібито треба отримувати російський паспорт і ставати в чергу для отримання пенсій.

"Це, звичайно, неправда, тому що уряд буде виконувати всі свої зобов'язання щодо виплат", - запевнив Федоров.

Нагадаємо, російські окупанти виступають із пропозиціями про запровадження на тимчасово захоплених територіях України смертної кари, щоб залякати місцеве населення та зупинити спротив.