"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдаються до погроз, щоб змусити мешканців Мелітополя брати російські паспорти

Окупанти намагаються штучно створити черги за паспортами РФ.

Окупанти вдаються до погроз, щоб змусити мешканців Мелітополя брати російські паспорти

Оскільки за два тижні бажаючих брати паспорти ворожої україни в Мелітополі виявилось не багато, окупанти почали діяти примусом і обманом. 

Про це повідомив у ефірі національного телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він розповів, що росіяни погрожують місцевим пенсіонерам, що українські пенсії ті отримувати не будуть. Тому їм нібито треба отримувати російський паспорт і ставати в чергу для отримання пенсій.

"Це, звичайно, неправда, тому що уряд буде виконувати всі свої зобов'язання щодо виплат", - запевнив Федоров.

Нагадаємо, російські окупанти виступають із пропозиціями про запровадження на тимчасово захоплених територіях України смертної кари, щоб залякати місцеве населення та зупинити спротив. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також