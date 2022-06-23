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Євробачення-2023 в Україні таки не буде, організатори конкурсу шукають іншу державу

У спілці зазначили, що "з жалем прийняли рішення про перенесення заходу в іншу країну". 

Євробачення-2023 в Україні таки не буде, організатори конкурсу шукають іншу державу
Фото: EPA/UPG

Європейська спілка телебачення і радіомовлення підтвердила своє рішення не проводити в Україні Євробачення наступного року через війну.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті спілки.

"EBU повністю розуміє розчарування, яке викликало оголошення про те, що конкурс пісні Євробачення 2023 року не може бути проведений в Україні, країні-переможниці цього року. Рішення було продиктовано обов'язком EBU забезпечити виконання умов, що гарантують безпеку та безпеку всіх, хто працює та бере участь у заході...", - зазначили організатори пісенного конкурсу.

У спілці повідомили, що для роботи на Євробаченні зазвичай акредитовано щонайменше 10 000 осіб, включаючи знімальну групу, співробітників та журналістів. "Очікується, що на захід приїде ще 30 000 фанатів з усього світу. Їхній добробут – наша головна турбота. Тому дуже важливо, щоб рішення, які приймаються щодо такої складної телевізійної події у прямому ефірі, приймалися професіоналами в галузі мовлення та не ставали політизованими", - наголосили в EBU.

Спілка зіслалася на правила проведення конкурсу, зігдно з якими захід може бути перенесений через форс-мажорні обставини. Також EBU заявила, що консультувалася в незалежного експерта з безпеки. 

"Щодо можливості проведення Конкурсу у прикордонному районі неподалік сусідньої країни, то технічні характеристики запропонованих місць проведення та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам Євробачення", - йдеться в заяві організаторів Євробачення.

У спілці зазначили, що "з жалем прийняли рішення про перенесення заходу в іншу країну". 

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що пісенне шоу відбудеться не в Україні, а у Великій Британії, яка отримала друге місце на конкурсі цього року. Тоді від міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, голови правління АТ "НСТУ" Миколи Чернотицького та переможців Євробачення 2004 і 2022 років – Руслани Лижичко та Олега Псюка (гурт Kalush) надійшла заява, в якій автори вимагали провести "додаткові перемовини" з цього приводу.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 18 червня заявив, що Україна може і повинна приймати Євробачення 2023 року. 

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