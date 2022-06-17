Наступного року Євробачення відбудеться у Великій Британії

“Конкурс не може бути проведений в Україні”.

Пісенне шоу “Євробачення” у 2023 році відбудеться не в Україні, а у Великій Британії, яка отримала друге місце на конкурсі цього року. Відповідне рішення ухвалила Європейська мовна спілка (EBU).

Про це повідомляється на сайті EBU.

"EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні...”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення-2023 року у Великій Британії.

У EBU додали, що хотіли б, щоб перемога України позначилася на конкурсі наступного року.

"Це буде для нас пріоритетом у наших обговореннях з можливими господарями", – підсумували у EBU.

Нагадаємо, український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні у 2022 році. У сумі українці отримали 631 голос. Україна вже перемагала в Євробаченні з виступами Руслани в 2004 і Джамали в 2016.

Кабінет міністрів утворив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення".