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Латвійські експерти допомогли провести 3D-сканування пошкоджених РФ пам’яток

Йдеться про об'єкти у Чернігові, Києві та на Львівщині.

Латвійські експерти допомогли провести 3D-сканування пошкоджених РФ пам’яток
Фото: EPA/UPG

Пошкоджені росіянами об’єкти культурної спадщини в Україні документують за допомогою 3D-сканерів.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

За підтримки Міністерства культури Латвії та Ризького технічного університету до України завітала група фахівців на чолі з Бруно Деландесом.

“Разом з українськими колегами протягом тижня вони здійснили 3D-сканування двох пам’яток культурної спадщини у Чернігові, пошкоджених внаслідок російських обстрілів, а також двох пам’яток сакральної архітектури, на Львівщині та в Києві”, – йдеться у повідомленні.

Отримані матеріали в подальшому використовуватимуться при розробці реставраційних програм.

Зазначимо, Латвія має 20-річний досвід в галузі документування надзвичайних ситуацій та діагностики стану об’єктів культурної спадщини під час збройних конфліктів. Подібну технічну допомогу Уряд Латвії надавав Іраку у 2005-2006 роках.

Такі ж технології використовувались для документування об’єктів, занесених до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у зонах бойових дій в Іраку та Сирії.

Нагадаємо, наразі в Україні вже зафіксовано близько 400 епізодів воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини та культурних інституцій України. Детальнішу інформацію про них можна знайти на сайті culturecrimes.mkip.gov.ua.

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