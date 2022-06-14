Вікіпедія судиться із Роскомнаглядом через статті про злочини росіян в Україні

Фонд Вікімедіа, який володіє Вікіпедією, подав апеляцію на рішення московського суду щодо вимоги видалити інформацію, пов’язану з вторгненням Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Московський суд оштрафував Фонд Вікімедіа на 5 млн. рублів (88 тис. доларів) за відмову видалити те, що він назвав дезінформацією, зі статей російськомовної Вікіпедії про війну. Зокрема йдеться про статті «Вторгнення Росії в Україну», «Військові злочини під час російського вторгнення в Україну» та «Бійня в Бучі».

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Фонд притягнули до відповідальності за законом про невилучення забороненої інформації. Справу порушив російський регулятор зв'язку Роскомнагляд. Фонд оскаржує це рішення та стверджує, що видалення інформації є порушенням прав людини, а також що РФ не має юрисдикції щодо Вікіпедії.

«Це рішення означає, що обгрунтовані, перевірені знання у Вікіпедії, які не узгоджуються з обліковими записами російського уряду, є дезінформацією», – сказав Стівен Лапорт, заступник генерального юрисконсульта Фонду Вікімедіа. «Уряд націлений на інформацію, яка є життєво важливою для людей у час кризи», – додав він. «Ми закликаємо суд переглянути рішення на користь права кожного на доступ до знань і свободу вираження поглядів».

Вікіпедія є одним з небагатьох незаангажованих російськомовних джерел інформації для росіян, які залишилися після репресій проти ЗМІ в РФ.