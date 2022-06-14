Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
ГоловнаКультура

Вікіпедія судиться із Роскомнаглядом через статті про злочини росіян в Україні

Московський суд оштрафував онлайн-ресурс на 88 тис. доларів.

Вікіпедія судиться із Роскомнаглядом через статті про злочини росіян в Україні
Фото: wikipedia

Фонд Вікімедіа, який володіє Вікіпедією, подав апеляцію на рішення московського суду щодо вимоги видалити інформацію, пов’язану з вторгненням Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Московський суд оштрафував Фонд Вікімедіа на 5 млн. рублів (88 тис. доларів) за відмову видалити те, що він назвав дезінформацією, зі статей російськомовної Вікіпедії про війну. Зокрема йдеться про статті «Вторгнення Росії в Україну», «Військові злочини під час російського вторгнення в Україну» та «Бійня в Бучі». 

wikipedia
wikipedia

Фонд притягнули до відповідальності за законом про невилучення забороненої інформації. Справу порушив російський регулятор зв'язку Роскомнагляд. Фонд оскаржує це рішення та стверджує, що видалення інформації є порушенням прав людини, а також що РФ не має юрисдикції щодо Вікіпедії.

«Це рішення означає, що обгрунтовані, перевірені знання у Вікіпедії, які не узгоджуються з обліковими записами російського уряду, є дезінформацією», – сказав Стівен Лапорт, заступник генерального юрисконсульта Фонду Вікімедіа. «Уряд націлений на інформацію, яка є життєво важливою для людей у час кризи», – додав він. «Ми закликаємо суд переглянути рішення на користь права кожного на доступ до знань і свободу вираження поглядів».

Вікіпедія є одним з небагатьох незаангажованих російськомовних джерел інформації для росіян, які залишилися після репресій проти ЗМІ в РФ.

Нагадаємо, у березні Державна дума Російської Федерації схвалила поправки про позбавлення волі до 15 років за "фейки про російську армію".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також