Японці вважають, що за Україну воюють духи природи

Японська газета Tokyo Sports висловила припущення, що військам РФ не вдалося перетнути річку Сіверський Донець, адже ЗСУ допомогли духи природи. Про це йдеться у Телеграм-пості Національної спілки журналістів України.

«У разі війни, пов’язаної з виживанням самої країни, духи природи теж можуть стати на її захист. Оскільки Україна перебуває під загрозою національного виживання, її «водяники» також воювали на боці України», — написали в газеті.

Tokyo Sports присвятила чільну сторінку Україні, її обкладинку прикрасив японський «водяник»

Tokyo Sports — популярна щоденна спортивна газета, заснована в 1960 році.

Нагадаємо, у Японії створили манґу, що розповідає про Привида Києва — українського пілота, який під час війни РФ проти України збив десятки ворожих літаків.