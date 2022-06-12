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Японці вважають, що за Україну воюють духи природи

«Водяники» завадили окупантам перейти Сіверський Донець.

Японці вважають, що за Україну воюють духи природи
Фото: Tokyo Sports

Японська газета Tokyo Sports висловила припущення, що військам РФ не вдалося перетнути річку Сіверський Донець, адже ЗСУ допомогли духи природи. Про це йдеться у Телеграм-пості Національної спілки журналістів України. 

«У разі війни, пов’язаної з виживанням самої країни, духи природи теж можуть стати на її захист. Оскільки Україна перебуває під загрозою національного виживання, її «водяники» також воювали на боці України», — написали в газеті.

Tokyo Sports присвятила чільну сторінку Україні, її обкладинку прикрасив японський «водяник»

Tokyo Sports — популярна щоденна спортивна газета, заснована в 1960 році.

Нагадаємо, у Японії створили манґу, що розповідає про Привида Києва — українського пілота, який під час війни РФ проти України збив десятки ворожих літаків. 

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