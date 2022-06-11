Світлана Алексієвич віддала свою премію за свободу слова письменникам України

Білоруська письменниця Світлана Алексієвич віддала свою нагороду Jiří Theiner Award Празької книжкової виставки українській делегації авторів у знак підтримки України. Про це повідомляє “Читомо” з посиланням на трансляцію вручення премії.

«Мені дуже шкода, що я не можу бути на фестивалі. Хочу сказати, що премії Іржі Тейнера достойна українська делегація письменників, що представляє мужню країну, якою ми всі захоплюємося і в перемогу якої віримо. Україна сьогодні на передовій боротьби зі злом. Вона повинна знати, що ми з нею», — наголосила Алексієвич.

Письменниця не змогла бути на врученні премії через хворобу.

Нагороду отримали письменниці Катерина Міхаліцина та Євгенія Кононенко.

«Перш за все, я хотіла б дуже подякувати вам. Це дуже важлива нагорода, це велика честь, особливо в цій ситуації. Дякую українцям. Є багато українських авторів, які зараз захищають свою країну зі зброєю в руках, тому ця нагорода спеціально для них. Ми можемо говорити тут про книжки, про спільні цінності, про все це переважно тому, що вони зараз там і захищають нашу країну, наші спільні цінності. Ми також дуже вдячні опозиційній інтелігенції Білорусі», — зазначила Міхаліцина.

Вона додала, що дякує за цей жест Алексієвич.

«Для мене було шоком дізнатися, що я маю отримати премію за свободу слова, але я сприймаю її як нагороду за свободу думки. Коли розмовляю з моїми колегами з росії, я бачу, що свободи думки там немає. Так було давно, але в росії немає свободи слова, скажімо, років 15, а може й більше, решта починає відновлювати радянську епоху. Це схоже на мою останню книгу «Останнє бажання», яка в основному розповідає про те, як радянська влада деформує особистість людини. Насправді все починається зі слова. Спочатку було слово, як сказано в Євангеліє від Івана. Якщо немає свободи слова, зрозуміло, що рано чи пізно буде війна», — наголосила Євгенія Кононенко.

Jiří Theiner Award (нагорода Іржі Тейнера) названа на честь багаторічного головного редактора журналу «Індекс цензури». Її присуджують щорічно у межах міжнародного книжкового ярмарку та літературного фестивалю Svět knihy особі чи установі, що працює за межами Чехії, своїми діями чи довготривалими зусиллями зробила значний внесок у поширення та популяризацію чеської літератури за кордоном. Почесний член комітету з нагородження, син Тейнера та спонсор грошової премії Павло Тейнер зазначив, що переможець має поєднувати культуру з прихильністю до прав людини, особливо свободи слова.

Нагадаємо, у Білорусі з підручників вилучили згадки про підписанта "Біловезьких угод" Шушкевича та нобелівську лауреатку Алексієвич.