Хакери зламали російське радіо та запустили в ефір українські пісні

8 червня хакерам вдалось зламати мобільну версію російського радіо "Комерсант FM" та запустити в ефір українські та антивоєнні пісні. Про факт злому повідомило Суспільне з посиланням на заяву радіостанції.

В ефірі транслювались українські антивоєнні пісні, зокрема "Нам не потрібна війна" гурту "Ногу свело" та "Hey, Hey, Rise Up!", яку записав гурт Pink Floyd разом з Андрієм Хливнюком, а також гімн України.

Пізніше прямий ефір каналу відключили.

Нагадаємо, 9 травня хакери зламали супутникове телебачення Росії. Замість розкладу передач у телевізорі на всіх каналах зʼявився напис "На ваших руках – кров тисяч українців та сотень їхніх убитих дітей".