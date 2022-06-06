У Латвії створять мозаїчні репліки-парафрази з робіт Марії Примаченко і передадуть у знищений музей в Іванкові

Охочих долучитися забезпечать необхідними матеріалами та інструментами, а також професійною підтримкою майстрів мистецької мозаїки.

У Латвії організовують проєкт "Відкрита майстерня". У ній працюватимуть над створенням мозаїчних реплік-парафраз з робіт Марії Примаченко, щоб передати їх у знищений музей художниці в Іванкові (Київська область).

Про це повідомили в пресслужбі посольства України в Латвії.

В ініціативну групу зі створення майстерні увійшли керівник художньої галереї Bazar't Інеса Дроне, керівник художньої галереї Happy Art Museum Галина Максимова, викладачка Київської академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М.Бойчука, українська біженка Марія Зенькова та керівник студії художньої мозаїки Mosaic Art Studio in Riga Вадим Верник.

"Ми плануємо запустити проєкт на початку червня та закінчити його до дня міста Риги, 18 серпня, виставкою готових мозаїк у центрі міста з підписом авторів... Запрошуються усі бажаючі на безкоштовні відкриті майстерні, щоб протягом одного-двох днів створити власноруч фрагмент однієї з її картин, розміром 25х25 см", - розповіли в українському посольстві.

Учасників проєкту забезпечать необхідними матеріалами та інструментами, а також професійною підтримкою майстрів мистецької мозаїки.

Нагадаємо, наприкінці лютого музей з картинами Марії Приймаченко в Іванкові згорів під час наступу російських військ.

У квітні на YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео, як рятували картини Примаченко від пожежі.