За два місяці Metallica зібрала мільйон доларів для допомоги Україні

Кошти передадуть World Central Kitchen, яка забезпечує харчування людей, що постраждали від стихійних лих, а останнім часом працює і в Україні.

Рок-гурт Metallica за два місяці зміг зібрати мільйон доларів для допомоги Україні, що бореться з російською агресією.

Про це повідомили на сайті колективу.

До збору коштів долучилися також 35 фан-клубів Metallica, яким вдалося зібрати $60 тис.

Кошти передадуть організації World Central Kitchen. Вона забезпечує харчування людей, які постраждали від стихійних лих, а останні три місяці працює і в Україні.

"Хоча ця інформація, можливо, не так часто з'являється в нічних новинах, як у минулі місяці, ми не можемо забувати, що поставлено на карту... Ось чому ми пишаємося тим, що ви приєдналися до нас, щоб надати підтримку голодуючим біженцям і подвоїти вплив, який ми мали б самі", - йдеться на сторінці рок-гурту.

Нагадаємо, на початку квітня благодійний фонд американського бенду Metallica "All Within My Hands Foundation" пожертвував $500 000 на допомогу вимушено переміщеним українцям.