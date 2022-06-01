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​Починається трансляція другого дня Odessa Classics

LB.ua ексклюзивно транслюватиме всі естонські концерти фестивалю.

​Починається трансляція другого дня Odessa Classics
Фото: facebook/Odessa Classics

Розпочинаємо трансляцію другого дня VІІІ Міжнародного музичного фестивалю Odessa Classics, який проходить цьогоріч в Естонії.

LB.ua щодня транслюватиме для української аудиторії всі естонські концерти фестивалю, що проходитимуть 31 травня - 3 червня. Посилання на трансляцію з'являтимуться на сайті о 19:00.

Повну програму фестивалю можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, через російську агресію фестиваль Odessa Classics перенесли з Одеси та скоротили програму. Його події пройдуть у Таллінні, у Тарту і Центрі Арво Пярта в Лауласмаа. Після Естонії фестиваль поїде в Грецію, він відбудеться 9-13 червня в Салоніках.

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