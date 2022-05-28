У найбільших бібліотеках Австрії, Латвії, Франції та Нідерландів з’явилися стенди з українськими книгами. У процесі відкриття – стенд у Греції.

Про це повідомив сайт президента.

Проєкт “Українська книжкова поличка” втілюють у життя Міністерство закордонних справ, Міністерство культури та інформаційної політики та Український інститут книги під патронатом першої леді України Олени Зеленської.

Зокрема, Центр Помпіду у Франції поповнився близько 40 виданими в Україні книгами англійською та французькою мовою про культуру, природу та мистецтво нашої держави.

Відвідувачі Національної бібліотеки Австрії можуть ознайомитися з творами Тараса Шевченка, Івана Котляревського та Ліни Костенко в оригіналі та в перекладах, а також з літературою про історію України.

Ризька центральна бібліотека поповнилася збірками віршів українських поетів, зокрема Лесі Українки, а також книгою Сергія Лойка «Аеропорт».

У Національній бібліотеці Греції доступні твори Сергія Жадана, Катерини Бабкіної, Юрія Андруховича, Андрія Куркова, а також «Заповіт» Тараса Шевченка в перекладі новогрецькою.

У Центральній бібліотеці Гааги (Нідерланди) з’явилися дитячі книжки видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Проєкт був запланований іще до війни та мав стартувати в березні з метою поширення української літератури в оригіналі та в перекладах у провідних країнах світу. Його реалізацію почали на місяць пізніше.

За словами ініціаторів проекту, тепер його мета – захист української культури від російської агресії.

Нагадаємо, в Україні створили раду для вилучення російських книжок з бібліотек. Російську і радянську літературу замінять на українськомовні книжки й книжки від українських видавництв.