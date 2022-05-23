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На підтримку ЗСУ Музей Гончара відкрив онлайн-виставку давніх світлин українців, - Мінкультури

"Це свідчення розмаїтості та унікальності нашої з вами культури. Це саме те, що хоче знищити ворог", - йдеться на сайті проєкту.

На підтримку ЗСУ Музей Гончара відкрив онлайн-виставку давніх світлин українців, - Мінкультури
Фото: Army.honchar.org.ua

На підтримку Збройних сил України Музей Івана Гончара запустив онлайн-виставку "Україна і українці" з фотографіями українців у традиційному вбранні минулих століть.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики.

"Виставка презентує світлини українців кінця XIX – першої половини XX століть з архівного фонду, зібраних засновником музею Іваном Гончаром в однойменний 18-томний мистецький історико-етнографічний альбом", - розповіли в міністерстві.

"Ми, музей Івана Гончара, створили цю онлайн-виставку, аби підтримати Збройні сили України, які захищають наші життя, спадщину та майбутнє від нищення росією... Перед вами відкриються давні світлини українців. Це більше ніж просто фото. Це свідчення розмаїтості та унікальності нашої з вами культури. Це саме те, що хоче знищити ворог. Але українці — неймовірно волелюбний народ, і ми щодня підтверджуємо це у своєму спротиві", - йдеться на сайті експозиції.

Нагадаємо, на початку травня на благодійному аукціоні для ЗСУ картину Приймаченко продали за рекордні пів мільйона доларів США.

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