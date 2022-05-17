У Києві та Львові пройде кінофестиваль «Нова українська хвиля»

У програмі - українські хіти останніх років.

Ретроспективний фестиваль українських фільмів від мережі кінотеатрів «Планета Кіно» та Gogol.Media почнеться 19 травня. У межах події покажуть сучасні українські картини, зняті після 2014 року.

Фестиваль буде складатися з двох секцій. Перша частина «Кіно наших днів» буде присвячена повсякденному життю: в її межах покажуть соціальну драму «Плем’я» (2014 рік), ліричну комедію «Мої думки тихі» (2020 рік), соціальну комедію «Герой мого часу» (2018 рік) та підліткову драму «Стоп-Земля» (2021 рік).

Друга частина «Люди війни» буде присвячена війні між росією та Україною. До неї увійдуть чотири драми: «Черкаси» (2019 рік), «Додому» (2019 рік), «Погані дороги» (2020 рік), «Атлантида» (2019 рік).

Після кожного показу глядачі зможуть обговорити фільм зі співзасновниками Gogol.Media та подкасту про літературу «Вуса Гоголя», а також із кінокритиками.

Гостями перегляду стануть режисери Мирослав Слабошпицький («Плем’я»), Антоніо Лукіч («Мої думки тихі»), Валентин Васянович («Атлантида»), Наріман Алієв («Додому»), актори Марія Федорченко («Стоп-Земля»), Дмитро Сова («Черкаси»), Євген Ламах («Черкаси») і багато інших.

Розклад фестивалю можна знайти за посиланням.