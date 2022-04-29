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​Ірина Цілик стала першою українкою в журі "Золотого ока" у Каннах

Режисерка обиратиме найкращий документальний фільм. 

​Ірина Цілик стала першою українкою в журі "Золотого ока" у Каннах
Фото: Макс Требухов

Режисерка Ірина Цілик стала першою українкою в журі нагороди "Золоте око" кінофестивалю у Каннах. Цьогоріч вона обиратиме найкращий документальний фільм. 

Про це Цілик повідомила на своїй сторінці у Facebook. 

"Цього року для мене велика честь бути запрошеною як одною із членів журі "Золоте око". Це премія документального кіно 75-го Каннського кінофестивалю. Я дуже ціную цей привілей. Очолює журі Агнешка Голланд, і я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з нею та іншими колегами", – розповіла режисерка.

Фото: facebook.com/ira.tsilyk

Премія "Золоте око" присуджується за найкращий документальний фільм, який бере участь у межах Каннського міжнародного кінофестивалю. Переможець отримує винагороду 5 тисяч євро.

Ірина Цілик – українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів. Член Українського ПЕН. Лауреатка американського кінофестивалю "Санденс" (2020) за найкращу режисерську роботу у категорії світового документального кіно за стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин".

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