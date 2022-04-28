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Виставу «Погані дороги» Тамари Трунової покажуть у європейських театрах

Створена за п’єсою Наталки Ворожбит, вистава розповідає воєнні історії з Донбасу 2014 року.

Виставу «Погані дороги» Тамари Трунової покажуть у європейських театрах
Фото: gazeta.ua

Виставу «Погані дороги» режисерки Тамари Трунової за п’єсою Наталки Ворожбит покажуть театри Латвії, Литві та Німеччині. Про це повідомляє Укрінформ.

«В умовах війни Театр на лівому березі не зупиняє свою діяльність, працюючи на культурному фронті. Завдяки плідній роботі усієї команди театру на чолі з директором-художнім керівником Стасом Жирковим йдуть перемовини про співпрацю з європейськими театрами та культурними інституціями. І маємо результат», - зазначили в театрі.

Низка театральних фестивалів Європи запросили одну з найактуальніших постановок про війну між рРосією та Україною - виставу “Погані дороги” - взяти участь в їхніх програмах. Вже підтверджені три фестивальні покази, також ведуться перемовини з іншими фестивалями. В рамках гастролей відбудеться показ і в Малому театрі у Вільнюсі, де нещодавно відбулася прем’єра у Стаса Жиркова (вистава “Саша, винеси сміття”, за п’єсою Наталки Ворожбит).

Запланований гастрольний графік вистави такий: 1 червня - Dailes Theatre Festival, Рига, Латвія; 9 червня - Vilniaus mažasis teatras, Вільнюс, Литва; 16 червня - TheATRIUM Festival, Клайпеда, Литва; 24 червня - The Radikal Jung Festival, Мюнхен, Німеччина.

Нагадаємо, вистава “Погані дороги” отримала Шевченківську премію в номінації “Театральне мистецтво”. Також вистава є лауреаткою премії “Київський рахунок”, переможницею II Всеукраїнського театрального фестивалю-премії “ГРА” в трьох номінаціях.

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