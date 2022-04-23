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На сьогодні задокументовано 242 воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України

Нещодавно ворожими ракетами обстріляно острів Хортиця в Запоріжжі. 

Станом на суботу, 23 квітня задокументовано 242 епізоди воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини України.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

“До переліку пошкоджень об’єктів культурної спадщини постійно додаються нові епізоди. Нещодавно ворожими ракетами обстріляно острів Хортиця в Запоріжжі. До війни музей на острові відновлювали в межах програми “Велика реставрація”. Це знакове місце для кожного українця, осередок козацтва”, – йдеться в повідомленні. 

На Київщині пошкоджена будівля початку ХХ ст. – Макарівська публічна бібліотека. На Харківщині через обстріли пошкоджено старовинний Будинок вчителя 1925 року та ще, на жаль, багато історичних пам'яток.

“Залишаються складнощі з отриманням інформації про руйнування з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Але дані все ж надходять від українців. Міністерство, у свою чергу, все верифікує й систематизує”, – зазначили у міністерстві.

Зазначимо, руйнування об’єктів культурної спадщини – це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року. 

Нагадаємо, окупанти вивезли до Донецька унікальну колекцію Юхима Харабета з Маріупольського музею медальєрного мистецтва. 

Також російська армія знищила архів В’ячеслава Чорновола під Бучею.

Окрім того, через ворожі обстріли втрачено архів дисидента-шістдесятника, політв'язня Миколи Плахотнюка.

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