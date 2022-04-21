Загарбники крадуть культурне надбання Маріуполя. Так, до Донецька окупанти вивезли унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею медальєрного мистецтва.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах.

"Усі витвори були передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022 року", – сказано в повідомленні.

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Юхим Вікторович Харабет – український медальєр, грек за походженням. Член Спілки художників УРСР. Заслужений діяч мистецтв УРСР, почесний громадянин міста Маріуполь.

Як повідомляли, окупанти знищили архів В’ячеслава Чорновола під Бучею. Через ворожі обстріли також втрачено архів дисидента-шістдесятника, політв'язня Миколи Плахотнюка.