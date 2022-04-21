СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
ГоловнаКультура

​Унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею окупанти вивезли до Донецька

Дружина митця – народна артистка України Світлана Отченашенко-Харабет загинула у блокадному Маріуполі.

​Унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею окупанти вивезли до Донецька
Фото: Маріупольська міська рада

Загарбники крадуть культурне надбання Маріуполя. Так, до Донецька окупанти вивезли унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею медальєрного мистецтва. 

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. 

"Усі витвори були передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022 року", – сказано в повідомленні.

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Юхим Вікторович Харабет – український медальєр, грек за походженням. Член Спілки художників УРСР. Заслужений діяч мистецтв УРСР, почесний громадянин міста Маріуполь.

Як повідомляли, окупанти знищили архів В’ячеслава Чорновола під Бучею. Через ворожі обстріли також втрачено архів дисидента-шістдесятника, політв'язня Миколи Плахотнюка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також