В Україні створили раду для вилучення російських книжок з бібліотек

Російську і радянську літературу замінять на українськомовні книжки й книжки від українських видавництв.

В Україні створили Раду з розвитку бібліотечної сфери, яка врегульовуватиме питання функціонування українських бібліотек під час війни. Про це повідомляє Читомо з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики і Українську бібліотечну асоціацію.

Мета Ради з розвитку бібліотечної сфери — створення механізмів вилучення російської й радянської літератури та заміна її на українськомовні книжки й книжки від українських видавництв у бібліотеках.

Її очолюватимуть Лариса Петасюк, заступниця Міністра культури та інформаційної політики, і Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Орган заснували під час обговорення особливостей організації роботи українських бібліотек під час війни за участі Міністерства культури та інформаційної політики України, Комітету гуманітарної та інформаційної політики, національних, обласних, спеціалізованих бібліотек, видавництв, Української асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Українського інституту книги та понад 50 представників бібліотек зі всієї України.

Українська бібліотечна асоціація запропонувала:

У розробленні правил вилучення російських видань із фондів бібліотек врахувати всі типи бібліотек та всі типи видань;

Врегулювати нормативні документи, зокрема обліки електронних видань як частини бібліотечних фондів, обслуговування читачів, оскільки видавцям необхідно розвивати електронне видавництво та бізнес-модель взаємодії з бібліотеками, а бібліотекам готуватися та використовувати в обслуговуванні електронні видання;

Перехід від російських автоматизованих бібліотечних інформаційних систем (АБІС), які використовують більшість українських бібліотек, на іноземні, зокрема АБІС з відкритим кодом Koha, що підтримує міжнародні стандарти й має українську локалізацію.

Крім цього, Міністерство освіти та науки України перегляне список творів російських письменників, які зараз вивчаються у межах шкільного курсу «Зарубіжна література» через збройну агресію росії проти України.

Український інститут книги закликав до тотального бойкоту книжок з росії у світі, а українські книгарні й бібліотеки заохочують не розповсюджувати книжки, які виготовлені у РФ.