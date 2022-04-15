Український інститут пропонує надати Києву статус Європейської столиці культури і миру 2022

Український інститут та культурні дієвці з усієї Європи запропонували Європейській Раді надати Києву символічний статусу Європейської столиці культури і миру 2022. Про це повідомила пресслужба Українського інституту.

Звернення також оприлюднене у формі петиції, яку підписали вже 2300 людей.

Український нститут передав відповідний лист голові Європейської Ради Шарлю Мішелю. Підписанти листа закликають ухвалити відповідне рішення якомога швидше, позапланово та незалежно від звичайної процедури розгляду заявок на звання «Культурної столиці Європи».

«Культурна столиця Європи» — дієвий інструмент культурної політики ЄС, започаткований у 1985 році для відзначення культурного багатства та розмаїття Європи. Щороку Європейська Рада надає цей статус 2-3 містам ЄС, які упродовж року впроваджують широку програму культурних подій. Звання Культурної столиці Європи дозволяє місту популяризувати себе в інших країнах ЄС, привабити інвестиції, розбудувати культурну інфраструктуру і розвинути туристичний потенціал.

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