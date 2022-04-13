Франківський драмтеатр отримав статус національного

Уряд завершив процедуру передачі Івано-Франківського національного академічного обласного музично-драматичного театру ім. Івана Франка до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики. Про це повідомила пресслужба міністерства.

«З безпрецедентною воєнною агресією росії проти України ми спостерігаємо кричущий наступ ворога на все українське: культуру, мистецтво, історію, все, що ідентифікує та згуртовує українців. Тому сьогодні, як ніколи, важливо підтримувати українські театри та робити все можливе, щоб поступово заклади культури запрацювали. Все це сприятиме нашому єднанню та перемозі”, – зазначив Міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, Франківський драмтеатр в умовах війни одним із перших відновив покази вистав - спочатку у бомбосховищі, а потім і на головній сцені.