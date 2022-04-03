​За геноцид у Бучі світ має бойкотувати все, пов’язане з країною-територистом, - Мінкульт

Міністр культури Олександр Ткаченко закликав світ відреагувати на Бучанську трагедію і наголосив, що світова спільнота має бойкотувати все, пов’язане з країною-територистом - абсолютна заборона роспропаганди, ембарго на торгівлю нафтою та газом.

Про це повідомляє сайт "Слуги народу" з посиланням на Ткаченка.

"Дегуманізуючи українців, росіяни дегуманізували і себе. Тому в Бучанській трагедії є політична відповідальність тих, хто обирав та підтримує цю владу. На кожному з них тепер тавро нелюдів. На кожному, хто останні 22 роки підтримував дії вбивці, на кожному «лібералі», хто закликав співпрацювати зі злочинною владою. Це ви – виростили цього монстра, сучасного диявола і служите йому. Світ не пробачить вам геноциду українського народу", – наголосив міністр.

Ткаченко закликав демократичні країни у відповідь на геноцид, влаштований росією в Бучі, бойкотувати все, що пов’язане з країною-територистом. Тобто - заборонити трансляції російських пропагандистських каналів, припинити торгівлю нафтою та газом, будь-яку співпрацю з РФ, гроші від якої йдуть на вбивства українців.

Також він закликає нарешті закрити небо над Україною, максимально швидко розслідувати злочини в міжнародному трибуналі.

Ткаченко також впевнений, що російська пропаганда протягом багатьох років готувала підґрунтя для масових вбивств українців.

"Це - результат багаторічного марафону ненависті від російських пропагандистів. Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Ольга Скабеєва, Попов, Толстой, Бабаян, Куликов, Міхєєв, Красовський та інші роками розлюднювали українців по телевізору. Вони вкладали в голови російському суспільству, що в Україні живе народ-нацист, який має бути «денацифікований» – тобто знищений", – зазначив очільник Мінкульту.

Нагадаємо, 1 квітня міський голова м. Буча Анатолій Федорук у відеозверненні повідомив, що місто звільнили від російських загарбників. Зранку в міськраді повідомили, що агресор замінував кондитерську фабрику, а печиво отруїв, і закликали жителів не заходити на територію об'єкта.

Пізніше, коли в місто увійшли українські військові та поліція, стало відомо про вбивства мирних мешканців та масові ґвалтування жінок. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований повідомленнями про звірства російської армії на Київщині, і наголосив, що на Росію чекають нові санкції.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосила, що солдати російської армії використовують зґвалтування українських жінок на очах у їхніх родин як зброю війни, в якості свідомого акту підкорення".