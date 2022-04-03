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Росіяни ракетами влучили по Василькову неподалік від Києва

Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому.

Росіяни ракетами влучили по Василькову неподалік від Києва
Фото: скрін

3 квітня ворог вчергове завдав ракетного удару по місту Васильків на Київщині. Частину ракет вдалось збити нашим системам протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Центр".

"Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована. На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж,який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі", - додали у командуванні. 

За їх словами, окупанти залякують мирне населення, адже на території куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці і будівлях працівники закладу.

За попередніми даними, декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до лікарні, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших міст і селищ Київщини для збору доказової бази вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, громадянам рекомендовано утриматись від повернення у звільнені населені пункти, оскільки проводиться перевірка укриттів, підвалів, сховищ на предмет наявності диверсійних груп та мін. 

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