На Житомирщині шахрай привласнив 60 тис. грн, які збирав на товари для військових

Перед цим розмістив оголошення про наявність необхідних бронежилетів, шоломів.

На Житомирщині поліція розслідує шахрайство з волонтерською допомогою на понад 60 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Жителя Новоград-Волинського району поліцейські підозрюють у шахрайських діях з коштами на допомогу для потреб військових. Зловмисник назвався волонтером і на свій розсуд скористався грошима благодійників.

Попередньо встановлено, що окремі столичні товариства відгукнулись на пропозицію допомогти військовослужбовцям у придбанні необхідної амуніції. 25-річний підозрюваний через соціальні мережі розмістив оголошення про наявність необхідних бронежилетів, шоломів та іншого спорядження. Однак, отримавши на свій рахунок кошти, розпорядився ними для власних потреб.

Відтак у період з 23 по 29 березня на його рахунки обидва товариства перерахували загалом понад 60 тисяч гривень.

За фактом шахрайства у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України) поліцейські відкрили кримінальне провадження, у ході якого встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, що 27-річний мешканець Київщини на початку березня переїхав до Ужгорода і звідти разом із трьома друзями розробив махінацію з фейкової оренди житла.

Також кіберполіція Одещини викрила зловмисницю, яка отримувала гроші від біженців за надання в оренду неіснуючих квартир.