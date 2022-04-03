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На Житомирщині шахрай привласнив 60 тис. грн, які збирав на товари для військових

Перед цим розмістив оголошення про наявність необхідних бронежилетів, шоломів.

На Житомирщині шахрай привласнив 60 тис. грн, які збирав на товари для військових

На Житомирщині поліція розслідує шахрайство з волонтерською допомогою на понад 60 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Жителя Новоград-Волинського району поліцейські підозрюють у шахрайських діях з коштами на допомогу для потреб військових. Зловмисник назвався волонтером і на свій розсуд скористався грошима благодійників. 

Попередньо встановлено, що окремі столичні товариства відгукнулись на пропозицію допомогти військовослужбовцям у придбанні необхідної амуніції. 25-річний підозрюваний через соціальні мережі розмістив оголошення про наявність необхідних бронежилетів, шоломів та іншого спорядження. Однак, отримавши на свій рахунок кошти, розпорядився ними для власних потреб.

Відтак у період з 23 по 29 березня на його рахунки обидва товариства перерахували загалом понад 60 тисяч гривень.

За фактом шахрайства у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України) поліцейські відкрили кримінальне провадження, у ході якого встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, що 27-річний мешканець Київщини на початку березня переїхав до Ужгорода і звідти разом із трьома друзями розробив махінацію з фейкової оренди житла.

Також кіберполіція Одещини викрила зловмисницю, яка отримувала гроші від біженців за надання в оренду неіснуючих квартир.

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