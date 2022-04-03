На території ЧАЕС був штаб російських окупантів

На території Чорнобильської атомної електростанції перебувало близько тисячі російських військових, у місті Чорнобиль - до 500 солдатів.

Про це на брифінгу заявив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко, повідомляє Укрінформ.

"Головний їхній штаб знаходився на території ЧАЕС. Там було близько 50 одиниць техніки та близько тисячі солдатів охороняли всередині Чорнобильську АЕС", - сказав Крамаренко.

Крім того, загарбники влаштували комендатуру у Чорнобилі, де було до 500 осіб.

"Скільки по лісах сиділо в тих окопах, які ми виявляємо, - ми не знаємо", - додав чиновник.

За його словами, при відході з окупованої частини Київщини через Чорнобиль пройшло близько 10 тис. одиниць російської техніки. Вся ця техніка могла зазнати радіаційного забруднення, а російські солдати - отримати опромінення.

Росіяни окупували ЧАЕС та навколишні населені пункти, включно з Припʼяттю, з перших днів війни. Вони розмістилися разом з озброєнням і боєприпасами просто біля ЧАЕС, що становило особливу аварійну небезпеку. При цьому вони вирішили окопатися в так званому Рудому лісі – понад 202 квадратні метри дерев біля АЕС, що прийняли на себе велику дозу радіації після катастрофи 1986 року.

За даними Генштабу, на звільнених від окупанта територіях лишаються нечисленні групи військових Росії. Вони ховаються або намагаються самостійно втекти за кордон України.

3 квітня підрозділи українського десанту взяли під контроль район Припʼяті та ділянку державного кордону з Білоруссю.