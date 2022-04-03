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У Каховці окупанти відкрили вогонь по мирному мітингу

Є поранені.

У Каховці окупанти відкрили вогонь по мирному мітингу
Фото: Скрін з відео

У Каховці (Херсонська область) окупанти з РФ відкрили вогонь по жителях міста, які вийшли на мирний мітинг. 

Про це повідомляє Суспільне Херсон.

За попередніми даними, є затримані та поранені. 

Каховка перебуває в окупації з першого дня війни, 24 лютого. Гуманітарні коридори в місто, за словами мера Віталія Немерця, не відкривають. Люди періодично виходять на мирні мітинги проти окупації.

Нагадаємо, що 2 квітня окупанти викрали мера Таврійська на Херсонщині.

1 квітня окупаційні російські війська призначили в Каховці Херсонської області нового "мера" замість законного керівника міста Віталія Немерця.

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