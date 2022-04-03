У Каховці (Херсонська область) окупанти з РФ відкрили вогонь по жителях міста, які вийшли на мирний мітинг.

Про це повідомляє Суспільне Херсон.

За попередніми даними, є затримані та поранені.

Каховка перебуває в окупації з першого дня війни, 24 лютого. Гуманітарні коридори в місто, за словами мера Віталія Немерця, не відкривають. Люди періодично виходять на мирні мітинги проти окупації.

Нагадаємо, що 2 квітня окупанти викрали мера Таврійська на Херсонщині.

1 квітня окупаційні російські війська призначили в Каховці Херсонської області нового "мера" замість законного керівника міста Віталія Немерця.