Центр стратегічних комунікацій оприлюднив дані про звірства окупантів у садовому товаристві "Мрія"

Усе, що ворожі війська не змогли викрасти, вони знищили.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розпочав публікацію ексклюзивної інформації та фотографій з місць найстрашніших злочинів окупантів: Бучі, Гостомеля, Ірпеня та інших місць.

Перша історія, оприлюднена Telegram-каналом SPRAVDI, стосується садового товариства "Мрія", що поруч із селом Здвижівка Київської області.

У перші ж дні окупації людей, які приїхали готуватися до весняного сезону, зігнали всіх до одного будинку, роздягали, повністю обшукали. Всіх залишили в одній будівлі, решту росіяни пограбували. Що не могли забрати – нищили.

Ірина Марченко – акушерка, мешканка Здвижівки. Вона пережила весь цей час у окупації та є живим свідком злочинів росіян. За її словами, зелені коридори росіян були брехнею.

"Зелених коридорів у бік України не тільки не давали жодного разу, але також розстрілювали тих, хто намагався туди виїхати. У перший же день росіяни навмисно знищили нашу інфраструктуру: газ, електропостачання, ретранслятори", – розповіла Марченко.

Весь цей час окупанти стріляли по будь-якому джерелу тепла, запеленгованих мобільних телефонах, легкових машинах. Розстріляні легковики стоять уздовж дороги.

В одній з них працівник Центру побачив чотири непізнані тіла. Імовірно, це була сім’я. Також цілу родину з п'яти осіб "на прощання" окупанти розстріляли в самій Здвижівці.

"Діяння росіян аналогічні з діями нацистів вермахту та сербами, які влаштували різанину в Сребрениці під час Боснійської війни. І ті, і ті були покарані за міжнародним законодавством. Росіянам теж не вдасться втекти від відповідальності у свої болота", – підкреслили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, частково Київська область була захоплена російськими військовими з перших днів війни. Ворожі війська вбивали, ґвалтували і обкрадали мирне населення, розстрілювали людей під час спроб евакуації.

Учора в Міноборони повідомили про повне звільнення області від окупантів. Однак повертатися до звільнених населених пунктів ще небезпечно – місцями тривають зачистки та розмінування.